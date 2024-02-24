Політика

12:50 24.02.2024

Кличко показав, як столиця жила на початку вторгнення

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Мер Києва Віталій Кличко у другі роковини повномасштабного вторгнення подякував киянам, які захистили столицю в перші дні повномасштабного вторгнення, і показав, як столиця жила під час війни.

"Два роки широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. А загалом уже 10 років Україна відбивається від російського агресора. Ми — кожен на своєму місці — робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російських варварів. Я дякую киянам, які стали пліч-о-пліч в перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ — серце України — вистояв. Дякую киянам, які працюють, забезпечуючи сервіси містянам. Дякую нашим воїнам, які в пеклі війни героїчно б’ються за  свободу України!" - заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що Київ шанує памʼять полеглих захисників, допомагає їх родинам. Спрямовує кошти військовим, оновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує життєдіяльність столиці.

"Наша сила в тому, що ми відстоюємо правду і справедливість, свою волю. І наша сила — в єднанні й гідності", - наголосив мер Києва.

Також Кличко оприлюднив деякі "воєнні" цифри. Зокрема, за його даними, з 24 лютого 2024 року у Києві 989 разів лунала повітряна тривога. Внаслідок російської агресії в місті пошкоджено близько 800 житлових будинків, 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери. Загинули майже 200 цивільних мешканців, серед них – 6 дітей. 

Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці. Гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів.

За два роки війни в Києві одружилися 48 267 пар, розлучились - 6 476 пар, народилось 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та 6 трієнь.

На сьогодні в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких близько 46 тисяч дітей.

Теги: #кличко #київ #вторгнення

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