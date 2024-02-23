Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Угорська сторона заблокувала підписання спільної заяви країн ЄС, приуроченої до дворічної річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на джерела.

Вето Угорщини унеможливило публікацію документа від імені всіх країн-членів ЄС, заявили співрозмовники агентства, обізнані з ситуацією. У підсумку документ опублікували тільки від імені голови Євроради Шарля Мішеля, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Роберти Мецоли.

Причин дій Будапешта не називають.