Політика

20:40 23.02.2024

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Угорська сторона заблокувала підписання спільної заяви країн ЄС, приуроченої до дворічної річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на джерела.

Вето Угорщини унеможливило публікацію документа від імені всіх країн-членів ЄС, заявили співрозмовники агентства, обізнані з ситуацією. У підсумку документ опублікували тільки від імені голови Євроради Шарля Мішеля, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Роберти Мецоли.

Причин дій Будапешта не називають.

 

 

 

Теги: #україна #єс #заява #угорщина

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