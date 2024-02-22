Політика

23:51 22.02.2024

Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

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Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила, зазначивши, що тільки це здатне "повернути Росію у стан тверезості".

"Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію в стан хоча б часткової тверезості. Російське божевілля має програти цю війну. Ми зробимо все для цього" , - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Він привітав надані Україні від партнерів пакети оборонної підтримки. Зокрема, від Данії, Великобританії та Нової Зеландії.

"Данія – оголошено вже 15-й оборонний пакет. Боєприпаси, дрони, посилення наших воїнів. Дякую. Ціную, що всі наші домовленості з Метте, пані Прем'єр-міністром Данії, ідеально реалізуються. Великобританія – є оголошення про підготовку пакету, і в Зокрема, він надасть сили для відображення російських штурмів. Є пакет від Нової Зеландії, який посилить нашу логістику, розвідку та зв'язок. А також за підтримку у тренуванні наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Теги: #сила #україна #єдність #зеленський

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