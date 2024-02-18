Політика

14:04 18.02.2024

2024 рік стане роком істини - Пінчук на Мюнхенській безпековій конференції

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2024 рік стане роком істини - Пінчук на Мюнхенській безпековій конференції

Нерішучість партнерів у підтримці України може призвести до непоправних наслідків як для України, так і для них самих, у цьому плані 2024 рік бачиться вирішальним роком для встановлення істини, вважає український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

"2022 рік був роком, коли всі недооцінювали Україну. 2023 рік був роком, коли всі недооцінили нашого ворога. 2024 рік стане моментом істини", - сказав він на 7-му Українському ланчі, організованому Фондом Пінчука на 60-й Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить 16-18 лютого.

Український бізнесмен констатував, що хоча економіка Заходу в 20-30 разів більша за російську, але США і Євросоюз віддали на військову підтримку України відповідно 0,4% і 0,3% свого ВВП, тоді як Росія витрачає від 6% до 8% ВВП, а можливо, навіть і 10% ВВП, а також отримує підтримку Ірану і Північної Кореї, що компенсує більший західний потенціал.

"У них дуже маленька економіка, але велике військове виробництво. Лідери Росії заявляють, що ця війна має екзистенціальний характер. Захід поки що не бачить цього шляху. Це не правильно. Розмір вашої економіки не допоможе виграти війну в Україні", - наголосив Пінчук.

Він зазначив, що Україна не зможе довго утримувати оборону без достатньої кількості зброї та боєприпасів, і немає часу чекати, доки США і Європа розберуться, хто, що і коли готовий дати.

"Звичайно, українці продовжуватимуть боротися, хоч би що трапилося, і ніколи не здадуться. Але Україна може програти в короткостроковій перспективі... І те, що Україна втратить у 2024 році, ви не зможете повернути тільки тому, що у 2025 році ви збільшили виробництво", - зазначив Пінчук.

Він закликав не повторювати помилки 2022 року, коли Захід перед війною занадто довго чекав, щоб дати Україні зброю.

"І тепер, у 2024 році, це може статися знову... Дайте більше зброї зараз, інакше ви можете шкодувати про свою бездіяльність навіть більше, ніж після лютого 2022 року", - наголосив бізнесмен.

"Європа і Захід повинні поміняти свою логіку на 180 градусів. Україна не повинна просити зброю. Ви повинні активно пропонувати. Тільки тоді українці, які роблять неможливе, зможуть зберегти незалежність. Тільки це створить шанс на мир і безпеку", - підсумував Пінчук. 

Теги: #пінчук #мюнхенська_конференція

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