Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:07 20.05.2025

На Київщині відкрили найбільший реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY — понад 100 ліжко-місць для поранених військових

4 хв читати
На Київщині відкрили найбільший реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY — понад 100 ліжко-місць для поранених військових

Національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY, заснована Віктором та Оленою Пінчуками для допомоги Силам безпеки й оборони України, розширюється найбільшим центром. Новий центр відкрився на базі однієї з ключових медичних установ Міністерства оборони України, де після масштабної реконструкції 5 поверхів створено інноваційний та повністю інклюзивний простір для реабілітації поранених військовослужбовців — на 104 ліжко-місця.

Це вже 18-й інноваційний центр національної мережі RECOVERY. Щороку він надаватиме безоплатні послуги з фізичної реабілітації понад 2 000 військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії в Україні.

Проєкт RECOVERY — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних чи муніципальних медичних установ. На сьогодні 15 центрів розташовані на основі цивільних закладів, а 3 — на базі закладів силових відомств: Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та щойно відкритий при Міністерстві оборони України.

Коштом проєкту RECOVERY було проведено капітальний ремонт і відкрито інноваційний, безбар’єрний та просторий п’ятиповерховий центр. Він відповідає всім вимогам інклюзивності: широкі двері, відсутність порогів, спеціалізоване протиковзне покриття підлоги, поручні в коридорах, зручні санітарні вузли для осіб на кріслах колісних.

Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, засновник проєкту RECOVERY:

"Сьогодні ми відкриваємо 18-й центр RECOVERY — і це не просто черговий центр, а найбільший, наш флагман. Найбільший не лише в системі RECOVERY, а й стовідсотково в усій Україні. Найсучасніший. У центрі п’ять поверхів, 104 ліжка, повністю інклюзивний простір і найкраще оснащення — все зроблено з думкою про наших Захисників і Захисниць. Вони заслуговують на найкраще. Для нас із моєю дружиною Оленою це — спосіб бути причетними до цієї війни, підтримати тих, хто захищає Україну. І ми дуже щасливі, що сьогодні цей центр запрацював".

Перші два поверхи інноваційного центру мережі RECOVERY займає лікувально-реабілітаційна зона. Перелік інноваційних тренажерів і апаратів у новому центрі покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових травм. Кабінети фізичної реабілітації та ерготерапії оснащено обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

 

На першому поверсі розташовані кабінети фізіотерапії, механотерапії, масажу, а також пости медсестри, приміщення для персоналу, кімнати для зберігання інвентарю й інклюзивні санітарні вузли. На другому поверсі функціонують зали фізичної терапії, кабінети ерготерапії, індивідуальних занять, лазерної та ударно-хвильової терапії, психологічної допомоги, терапії мови й мовлення, інші функціональні приміщення.

 

Три верхніх поверхи займає палатний стаціонар на 104 ліжко-місця, розміщені у 33 палатах — одномісних, двомісних і чотиримісних. Усі палати облаштовані функціональними ліжками з електроприводами, зручними меблями й інклюзивними санвузлами з душем — з достатнім простором для осіб на кріслах колісних. Для постійного медичного супроводу передбачено три цілодобових пости медсестер.

Окрім палат, на верхніх поверхах є кабінети групової терапії, маніпуляційні, кімнати для персоналу, комутаційні приміщення, навчальний простір для мультидисциплінарних команд і необхідні побутові зони.

 

Відновлюватимуть військових після поранень у новому центрі мережі RECOVERY мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Вони складаються з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, масажистів, терапевтів мови й мовлення та психолога. Завдяки високотехнологічному обладнанню й кваліфікації фахівці надають якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу.

 

В’ячеслав Черненко, начальник відділення медичної реабілітації патології опорно-рухового апарату військової частини (центру RECOVERY):

"У центрі ми дотримуємося пацієнтоцентричного підходу: для кожного військового складаємо індивідуальний план реабілітації з чітко визначеними проміжними та фінальними цілями на конкретному етапі лікування. Усе залежить від динаміки відновлення, потреб пацієнта та його планів, мети, фізичних спроможностей. Якщо повернення до війська — ми також враховуємо його військову спеціалізацію і подальший напрямок служби".

Під час відкриття центру RECOVERY командування Медичних сил Збройних Сил України відзначило засновника проєкту RECOVERY Віктора Пінчука та керівницю проєкту Світлану Гриценко почесною нагородою — "Хрестом за сприяння Медичним силам".

Нині в Україні функціонують 18 центрів RECOVERY: у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (три заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом понад 25 000 військових уже отримали реабілітаційну допомогу в центрах мережі RECOVERY.

У планах засновників проєкту RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків — розширити мережу щонайменше до 19 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися 26 тисяч військових.

 

 

Теги: #зсу #реабілітація #інноваційний_центр #пінчуки #recovery #пінчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 19.05.2025
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

18:36 16.05.2025
Заснована Пінчуками мережа "Повернення" до кінця року відкриє до 20 центрів ментального здоров’я

Заснована Пінчуками мережа "Повернення" до кінця року відкриє до 20 центрів ментального здоров’я

12:44 16.05.2025
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

15:47 15.05.2025
У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

14:25 12.05.2025
Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

11:05 06.05.2025
Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

10:55 06.05.2025
Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ФСБ Росії вербує українців: ви можете цьому завадити

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Schneider Electric представляє новий єдиний бренд для універсальних шаф – PanelSeT

Українська асоціація лобіювання розпочинає діяльність: новий етап прозорого впливу на політику в Україні

Щорічна конференція «Торгові війни: мистецтво захисту»

Сила, баланс і відновлення — в кожній краплі: троє зіркових атлетів-амбасадорів підтримають нову кампанію "Моршинська Спорт"

Українсько-італійський бізнес-форум: Київська ТПП представила український бізнес у регіоні Ломбардія

Заява фракції УДАР: Андрій Вітренко заблокував важливі рішення Київради – він не має очолювати бюджетну комісію

ПУМБ першим надав банківську гарантію для участі в аукціоні з продажу електроенергії на Українській енергетичній біржі

Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА