Зеленський провів зустріч із Рютте в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський подякував Королівству Нідерланди й особисто Рютте за тверду та вагому підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Президент детально поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Він наголосив на оборонній допомозі Нідерландів обсягом понад 2 млрд євро, передбаченій для України цього року, а також на внесках до Європейського фонду миру, гуманітарній допомозі та підтримці проєктів із відновлення України.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії. Окремо зупинилися на діяльності міжнародної авіаційної коаліції, важливій ролі Нідерландів у процесі підготовки українських пілотів на території Румунії та переданні Україні винищувачів F-16.

Глава Української держави відзначив успішну роботу команд двох країн над проєктом двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7.

Лідери також обговорили реалізацію української Формули миру та підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окрему увагу Зеленський і Рютте приділили інтеграції України в НАТО.