Політика

14:11 17.02.2024

Міжнародна робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України провела зустріч у Мюнхені - Єрмак

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Міжнародна робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України провела зустріч у Мюнхені - Єрмак

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України, повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом із колишнім держсекретарем США Гілларі Клінтон, експрем'єр-міністром Швеції Карлом Більдтом, співголовою німецької партії "Союз 90 - Зелені" Омідом Нуріпуром, колишнім спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером, а також колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, з яким ми є співголовами цієї групи, говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні у 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

"Працюємо над важливою місією для нашої країни", - зазначив він.

 

Теги: #мюнхенська_конференція #єрмак

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