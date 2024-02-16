Політика

16:12 16.02.2024

США забезпечуватимуть постачання найважливіших озброєнь в Україну - Гарріс

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США забезпечуватимуть постачання найважливіших озброєнь в Україну - Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що президент Байден і вона "стоять разом з Україною" та підтримують її.

"Президент Байден і я стоїмо разом і підтримуємо солідарно Україну. Ми забезпечуватимемо постачання найважливіших озброєнь. Якщо це не буде зроблено, це буде подарунком для Путіна", - заявила вона, виступаючи в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки.

Вона нагадала, що два роки тому багато хто очікував на падіння України за кілька днів, однак цього не сталося завдяки "вмінню українців, лідерству Зеленського та коаліції 50 держав. Україна досягла того, чого ніхто не очікував".

"Світ об'єднався для захисту принципів суверенітету й територіальної цілісності. Ми змусили Росію понести економічні витрати. Ми заморозили держактиви Росії і дали зрозуміти, що Росія має заплатити за все, що зробила в Україні", - сказала Гарріс.

"Америка продовжуватиме лідирувати", - заявила вона.

Теги: #сша #гарріс

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