Політика

14:36 16.02.2024

Шольц про смерть Навального: Росія - давно не демократія

1 хв читати
Шольц про смерть Навального: Росія - давно не демократія

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що смерть Олексія Навального свідчить про те, що в Росії кожен, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя і за свою безпеку.

"Ми думаємо про його дружину, про дітей, про друзів, про його послідовників. Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася", - сказав він у п'ятницю в Берліні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"На жаль, цей процес розпочався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія", - сказав Шольц.

Теги: #рф #навальний #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 16.02.2024
Мішель: За смерть Навального відповідальний російський режим

Мішель: За смерть Навального відповідальний російський режим

15:02 16.02.2024
Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

13:37 16.02.2024
УФСВП повідомило про смерть Навального

УФСВП повідомило про смерть Навального

02:23 16.02.2024
Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

20:19 15.02.2024
Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

11:07 15.02.2024
Росіяни розпочали активну фазу інформаційної операції з виправдання агресії проти України - ГУР МО

Росіяни розпочали активну фазу інформаційної операції з виправдання агресії проти України - ГУР МО

09:00 15.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

17:16 13.02.2024
ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: Що стосується наслідків і продовження цих інцидентів, то інформація уточнюється

ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: Що стосується наслідків і продовження цих інцидентів, то інформація уточнюється

09:07 13.02.2024
Міжнародна федерація продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею на сезон-2024/25

Міжнародна федерація продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею на сезон-2024/25

05:23 13.02.2024
Північна Корея збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії

Північна Корея збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безпекова угода між Україною та Німеччиною: У 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро

Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

Оприлюднено Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ФРН. Текст

Посол США в НАТО Сміт: На саміті у Вашингтоні союзники говоритимуть про конкретні кроки, спрямовані на наближення України до членства

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

ОСТАННЄ

Безпекова угода між Україною та Німеччиною: У 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро

Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

Оприлюднено Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ФРН. Текст

Єрмак: Путін боїться будь-якої конкуренції

Віталій та Володимир Клички візьмуть участь у 60-й Мюнхенській конференції з безпеки

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 44% - опитування КМІС

Байден знову розкритикував Трампа за його готовність заохочувати Росію до військових ескалацій

Комітет із нацбезпеки пропонує збільшити доплати та пільги військовим

Байден закликав палату представників схвалити законопроєкт Сенату про допомогу Україні та Ізраїлю

Естонія продовжить підтримку України та боротьбу з російською пропагандою - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА