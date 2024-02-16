Шольц про смерть Навального: Росія - давно не демократія

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що смерть Олексія Навального свідчить про те, що в Росії кожен, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя і за свою безпеку.

"Ми думаємо про його дружину, про дітей, про друзів, про його послідовників. Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася", - сказав він у п'ятницю в Берліні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"На жаль, цей процес розпочався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія", - сказав Шольц.