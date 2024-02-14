Політика

07:11 14.02.2024

Байден знову розкритикував Трампа за його готовність заохочувати Росію до військових ескалацій

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Байден знову розкритикував Трампа за його готовність заохочувати Росію до військових ескалацій

Президент США Джо Байден знову піддав критиці Дональда Трампа після того, як колишній президент заявив, що заохочуватиме Росію вторгатися в країни НАТО, передає видання CNN.

За словами Байдена, такі коментарі рівнозначні поклону російському президенту Володимиру Путіну.

"Ці зауваження є одними з найрізкіших на сьогодні критики його ймовірного суперника у зовнішній політиці", - пише видання.

CNN також пише, що для Байдена, який більшу частину своєї кар'єри опікувався питаннями трансатлантичної безпеки, ця заява Трампа була особливо образливою.

За словами людини, обізнаної із ситуацією, коли президент почув про ці висловлювання пізніше, він був приголомшений. Пізніше в рамках своєї передвиборчої кампанії він виступив із заявою, в якій засудив ці настрої.

Водночас, пише CNN, критика з боку Білого дому пішла ще далі. У своїй промові, в якій ім'я Трампа згадувалося щонайменше шість разів, Байден прагнув рішуче спростувати питання про прихильність США своїм союзникам.

"Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога ясніше: я ніколи цього не зроблю. Заради бога, це нерозумно. Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - заявив Байден.

Зазначається, що у вівторок Байден присвятив значну частину своєї промови питанню допомоги Україні, критикуючи Трампа за висловлювання, яке, за його словами, підриває давні цінності США.

"Коли Америка дає слово, це щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО - це священне зобов'язання", - наголосив американський лідер.

Крім усього, Байден вважає, що Трамп дивиться на зобов'язання захищати союзників як на тягар. За його словами, Трамп розглядав оборонний альянс як "рекет" і не розумів його ролі в захисті свободи і безпеки.

"Для Трампа принципи ніколи не мають значення. Усе транзакційно", - сказав Байден.

Він сказав, що противники США були раді, коли почули коментарі Трампа.

Раніше повідомлялося, що Трамп, під час виступу в суботу на мітингу в Конвеї, Південна Кароліна, заявив, що заохочуватиме РФ робити "все, що вони, чорт забирай, хочуть" із будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується керівних принципів витрат на оборону, і сказав, що не дотримуватиметься пункту про колективну оборону в разі переобрання.

Трампа цитує CNN: "НАТО було розвалено, поки я не прийшов. Я сказав: "Усі будуть платити". Вони сказали: "Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Абсолютно ні". Вони не могли повірити у відповідь". Трамп розповів, що "один із президентів великої країни" одного разу запитав його, чи будуть США, як і раніше, захищати країну, якщо на них нападе Росія, навіть якщо вони "не заплатять". "Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б порадив їм (росіянам) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити".

Білий дім назвав висловлювання Трампа "жахливими і божевільними".

 

 

 

Теги: #сша #трамп #критика #байден

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