Політика

15:55 13.02.2024

Посол США в НАТО Сміт: На саміті у Вашингтоні союзники говоритимуть про конкретні кроки, спрямовані на наближення України до членства

2 хв читати
Посол США в НАТО Сміт: На саміті у Вашингтоні союзники говоритимуть про конкретні кроки, спрямовані на наближення України до членства

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт (Julianne Smith) каже, що на саміті Альянсу у Вашингтоні союзники дадуть сигнал Україні, що роблять конкретні кроки, спрямовані на наближення Києва до членства, так само як і президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони "нікуди не подінуться", продовжуючи підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

Про це вона сказала у вівторок під час брифінгу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, якого результату може очікувати Україна від цього саміту й наскільки реалістично, що Київ буде запрошено до членства.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що на цьому етапі Альянс надішле запрошення. Я очікую, що союзники зможуть дати сигнал, що Альянс продовжує наближатися до України, і що ми робимо конкретні кроки, щоб бути мостом між тим, де ми є зараз, і повноправним членством. Ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський зможе приєднатися до нас особисто. І я думаю, що він і далі чутиме про непохитну єдність і рішучість у підтримці союзниками його країни. І ми зможемо, найголовніше, дати сигнал президенту Путіну, що з погляду нашої підтримки України ми нікуди не подінемося, всі ми і далі підтримуватимемо їх так довго, скільки знадобиться", - сказала вона.

Сміт нагадала, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України - в НАТО. "Ми підтвердили те, що Альянс сказав 2008 року (на саміті в Бухаресті - ІФ-У), коли союзники зазначили, що Україна буде членом Альянсу. Після саміту у Вільнюсі ми дуже багато працювали, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні в необхідних реформах усередині їхньої власної країни, щоб просуватися вперед в інтеграції і до Європейського Союзу, і до НАТО. І ми продовжуємо концентруватися насамперед на підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", - додала посол США в НАТО.

Теги: #сша #нато #сміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 13.02.2024
Остін візьме участь у засіданні групи "Рамштайн" у віртуальному форматі - посол США в НАТО

Остін візьме участь у засіданні групи "Рамштайн" у віртуальному форматі - посол США в НАТО

02:13 13.02.2024
Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

Одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка

03:30 12.02.2024
Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink

Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink

23:40 11.02.2024
Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

17:11 11.02.2024
Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

17:01 11.02.2024
Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

16:56 11.02.2024
Генсек НАТО - Трампу: будь-яке припущення, що союзники не захищатимуть одне одного, підриває безпеку альянсу

Генсек НАТО - Трампу: будь-яке припущення, що союзники не захищатимуть одне одного, підриває безпеку альянсу

11:40 11.02.2024
Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

21:21 09.02.2024
Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

20:22 09.02.2024
Зеленський переконаний, що рішення про допомогу Україні буде ухвалено Конгресом США

Зеленський переконаний, що рішення про допомогу Україні буде ухвалено Конгресом США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

Сенат США схвалив свій варіант законопроєкту про надання допомоги Україні

Європа має створити систему безпеки й оборони, що доповнює НАТО - президент Європарламенту

Для врегулювання польсько-українських протиріч щодо сільгоспекспорту ЄК розраховує на переговори

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на 2024 рік у розмірі понад $60 млрд - Шмигаль

Петро Порошенко планує здійснити візити до Польщі, Німеччини та Ізраїлю

Сенат США схвалив свій варіант законопроєкту про надання допомоги Україні

Україна підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Глобального саміту миру

Розсипане українське зерно - неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн - польський міністр

Група депутатів зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Європа має створити систему безпеки й оборони, що доповнює НАТО - президент Європарламенту

Для врегулювання польсько-українських протиріч щодо сільгоспекспорту ЄК розраховує на переговори

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА