Політика

18:43 12.02.2024

Група депутатів зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

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Група депутатів зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439-2, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (парламентська фракція "Голос").

"Цей день настав. Сьогодні, разом з потужною групою колег, зареєстрували альтернативний законопроєкт про справжнє перезавантаження БЕБ №10439-2. Цей законопроєкт передбачає всі ті зміни, на які чекав бізнес і громадськість", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За словами Железняка, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на обрання керівника та добір персоналу БЕБ за участю міжнародних експертів, політичну незалежність органу, а також повне перезавантаження всього складу БЕБ.

Він додав, що цей закон розроблено на виконання вимог МВФ, ЄС, G7, рекомендацій Світового банку та українського бізнесу.

Згідно з оприлюдненою Железняком інфографікою, в альтернативному законопроєкті пропонується заборонити призначати кадри без конкурсу шляхом переведення працівників, передбачено запуск конкурсних комісій із більшістю в них міжнародних експертів.

Щодо термінів переатестації співробітників, то альтернативний №10439-2 містить протилежну пропозиції уряду норму про переатестацію працівників через рік після закінчення воєнного стану: нардепи пропонують переатестацію комісіями всіх працівників БЕБ (окрім директора й призначених конкурсними комісіями співробітників) після обрання директора органу протягом 18 місяців.

Железняк подякував групі співавторів законопроєкту та громадським організаціям (ЦПК, ЦЕС, ІДЛО та ін.), бізнес-асоціаціям (ЄБА, АСС, УРБ та інші) і міжнародним партнерам за роботу з підготовки цього законопроєкту.

"P.S. Ми спеціально писали так закон, щоб потім жоден "реформатор" з крісла заступника ОП не заблокував його виконання. Тому зараз будемо разом з партнерами вимагати саме прийняття цього тексту", - додав депутат.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2023 року комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №10088 "Про першочергові заходи щодо реформування БЕБ" та альтернативний йому №10088-1. Цей проєкт закону також підтримали Мінфін і Мінекономіки, Мін'юст - із зауваженнями.

Пізніше, 29 грудня 2023 року, Кабмін затвердив свій законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який декларує перезавантаження бюро через рік після війни. Його різко розкритикував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін і перший заступник голови профільного парламентського голови Ярослав Железняк. За їхнім твердженням, у цьому вигляді контроль за БЕБ збереже Офіс президента, а МВФ не зарахує цього структурного маяка.

У результаті уряд відклав внесення законопроєкту до ВР на місяць, але й після доопрацювання він зазнав критики.

 

Теги: #рада #беб

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