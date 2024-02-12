Політика

16:12 12.02.2024

Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

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Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

Обраний президент Фінляндії Олександр Стубб не вірить у поліпшення відносин із Росією найближчим часом.

"Зовнішня політика і політика безпеки Фінляндії раніше переважно спиралися на відносини з Росією. Тепер ця частина зникла... У нас наразі немає політичних відносин із Росією. Я не бачу, щоб вони покращилися найближчим часом", - сказав Стубб у понеділок на першій пресконференції після обрання главою держави.

Причиною цього він назвав дії Росії щодо України.

Стубб зазначив, що у Фінляндії, як і раніше, є практичні відносини з Росією, наприклад щодо кордону і дипломатії, але нині немає жодних контактів із вищим політичним керівництвом Росії.

Він наголосив на важливості забезпечення хорошого стану Сил оборони, "щоб у Фінляндії було достатньо військ як у сусіда з Росією".

Щодо ситуації на кордоні з Росією він сказав, що "потрібно розглядати її спокійно і незворушно", додавши, що "уряд добре справляється з ситуацією".

Стубб запевнив, що продовжить політику нинішнього президента Саулі Нііністьо. "Я навряд чи став би відхилятися від нинішньої політики. Я із задоволенням продовжив би справу Саулі Нііністьо", - сказав Стубб, доповнивши, що має намір керувати зовнішньою політикою Фінляндії в тісній співпраці з парламентом.

Він висунув на перший план три основні завдання свого майбутнього президентства: щодня робити все, що в його силах, завжди ставити інтереси всієї Фінляндії на перше місце і бути об'єднуючим фактором суспільства.

Стубб також зазначив, що зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії нині визначають Європейський Союз і НАТО. "Європа має взяти на себе відповідальність у НАТО", - наголосив він, додавши, що "картина безпеки всієї Європи змінилася" через війну Росії проти України. Він висловив сподівання, що підтримка України з боку європейських держав продовжиться.

Стубба 11 лютого було обрано новим главою держави на черговий шестирічний термін. Він стане 13-м президентом і вступить на посаду 1 березня. Свій перший закордонний візит він має намір здійснити до Швеції.

Теги: #рф #фінляндія

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