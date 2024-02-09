Конгресмен США про відставку Залужного: Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, ми підтримуємо це його право

Член Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Джейсон Кроу під час візиту до Києва прокоментував нещодавнє звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

"По-перше, я хочу висловити від імені американського народу глибоку вдячність і подяку генералу Залужному, який протягом останніх двох років очолював зусилля із захисту України, підтримував своїх солдатів і робив це вражаюче. Йому потрібно віддати належне за його лідерство. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав Кроу на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами.

"Це цінність, перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії. І в рамках цього цивільні лідери мають право і обов'язок обирати тих лідерів, які будуть просуватися. Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право", - вказав член Палати представників США.