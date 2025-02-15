Президент Володимир Зеленський обговорив з членами Палати представників США продовження оборонної допомоги Україні та забезпечення надійних гарантій безпеки.

"Ключова тема зустрічі – продовження оборонної допомоги Україні, напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку нашої держави та забезпечення надійних гарантій безпеки. Важливо якомога скоріше досягти гарантованого й тривалого миру завдяки спільній силі", - написав він в телеграмі.

Президент зазначив, що зустрівся з членами Палати представників США на чолі з конгресменом Майком Тернером та поінформував конгресменів про ситуацію на полі бою, результати Курської операції та загрози, які створює участь Північної Кореї у реальних бойових діях.

Зеленський також подякував за незмінну двопартійну підтримку українського народу в боротьбі з російською агресією.