Інтерфакс-Україна
Події
01:01 15.02.2025

Зеленський обговорив з членами Палати представників США продовження оборонної допомоги Україні

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Президент Володимир Зеленський обговорив з членами Палати представників США продовження оборонної допомоги Україні та забезпечення надійних гарантій безпеки.

"Ключова тема зустрічі – продовження оборонної допомоги Україні, напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку нашої держави та забезпечення надійних гарантій безпеки. Важливо якомога скоріше досягти гарантованого й тривалого миру завдяки спільній силі", - написав він в телеграмі.

Президент зазначив, що зустрівся з членами Палати представників США на чолі з конгресменом Майком Тернером та поінформував конгресменів про ситуацію на полі бою, результати Курської операції та загрози, які створює участь Північної Кореї у реальних бойових діях.

Зеленський також подякував за незмінну двопартійну підтримку українського народу в боротьбі з російською агресією.

Теги: #конгресмени #зустріч #зеленський

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