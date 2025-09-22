Інтерфакс-Україна
Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві зі двопартійною делегацією Конгресу США, сторони обговорили, зокрема, закупівлю озброєння для України за механізмом PURL та підготовку угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

"Мав честь зустрітися у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом. У центрі розмови – підтримка України. Подякував США за системну допомогу на шляху до тривалого й справедливого миру. Відзначив вагомі внески уряду США, які рятують життя українців, зокрема передачу систем Patriot. Обговорили, як США можуть сприяти посиленню нашої обороноздатності, у тому числі через механізм PURL", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Міністр окремо наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України.

"Також торкнулися питання підготовки до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Вдячний США за солідарність та непохитну підтримку", - підсумував Шмигаль.

 

