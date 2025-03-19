Інтерфакс-Україна

Події

22:35 19.03.2025

Конгресмени представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму

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Американські конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Тернер та Джеррі Конноллі представили проект резолюції про невизнання російської анексії суверенних територій України, зокрема Криму, Донецьку, Луганську, Запоріжжя та Херсону.

"Разом із головами делегацій Парламентської асамблеї НАТО Майк Тернер (Mike Turner) і Джеррі Коннолі (Gerry Connolly) я представив Резолюцію про невизнання – визначальну заяву політики США проти незаконної війни Путіна", - зазначив конгресмен.

Резолюція відкидає будь-які претензії Росії на суверенну територію України, включаючи Крим, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон.

Також документ гарантує, що жодна політика чи дії США не передбачатимуть визнання незаконної окупації Росії.

Крім того, резолюція підтверджує непохитну відданість США незалежності України, територіальній цілісності та міжнародному праву.

За його словами, так само, як США відмовилося визнати радянську анексію країн Балтії, також ніколи не маємо легітимувати агресивну війну Росії проти України. "Кордони не можуть бути перемальовані силою. Суверенітет України є недоторканним, її незалежність абсолютна, і будь-яка спроба визнати претензії Росії є зрадою міжнародного права та демократичних цінностей", - зазначив Фіцпатрік.

Джерело: https://x.com/RepBrianFitz/status/1902421203157225611

Теги: #конгресмени #резолюція #території #сша

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