Політика

15:09 09.02.2024

Кабмін затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

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Кабмін затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Рішення також визначає алгоритм моніторингу виконання плану державними органами.

Як повідомили у пресслужбі віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, документ визначає понад 350 заходів із виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за всіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу, термінів їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритму моніторингу реалізації положень плану.

"Це всеохоплюючий документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюз", - наводить слова віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної пресслужба.

 

Теги: #кабмін #єс

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