У ЄС шкодують, що інтерв'ю Карлсона надало Путіну майданчик для поширення брехні та пропаганди

У Європейському Союзі шкодують, що інтерв'ю, яке з президентом Росії Володимиром Путіним записав американець Такер Карлсон, надало главі держави-агресора "платформу для брехні, маніпулювання й поширення пропаганди".

"Нічого нового в інтерв'ю Путіна ми не побачили - він повторив стару брехню, спотворення і маніпуляції та продемонстрував більшу ворожість щодо Заходу, що також не ново. Ми шкодуємо, що Путіну, фактично, надали платформу для маніпулювання і поширення пропаганди", - сказала в п'ятницю в Брюсселі представниця Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі.

Вона наголосила, що в цьому інтерв'ю Путін "зміцнив свою добре відому брехню про Україну". "Це небезпечна брехня, оскільки він використовував її як так зване виправдання незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України, проти мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, воєнних злочинів і звірств, скоєних проти українського народу з боку Росії", - пояснила Массралі.

При цьому представниця Зовнішньої дипломатичної служби констатувала, що Путін також "іще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх і значущих кроках до миру". "Путін каже, що Росія боротиметься за свої інтереси до кінця. Якщо Путін справді хоче боротися за інтереси своєї країни і російського народу, він має почати негайно і беззастережно виводити свої сили і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він має подбати про величезні проблеми, з якими російське суспільство фактично стикається щодня", - сказала Массралі.