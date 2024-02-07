Політика

13:08 07.02.2024

ВР розпочала розгляд у першому читанні законопроєкту про мобілізацію

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ВР розпочала розгляд у першому читанні законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада розпочала розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, а також трьох альтернативних проектів до нього.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку у тіктоці веде член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Міністр оборони України Рустем Умєров бере участь у пленарному засіданні Верховної Ради і презентує законопроєкт №10449.

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

 

Теги: #рада #мобілізіція

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