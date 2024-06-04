"Фармак" зазнає дефіциту кадрів через мобілізацію працівників-чоловіків

Лідер фармацевтичного ринку України АТ "Фармак" (Київ) відчуває дефіцит кадрів через мобілізацію працівників-чоловіків, закрити вакансії жінками складно, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії з посиланням на HR-директора Вікторію Кондрашихіну.

"Ми відчуємо дефіцит кадрів, особливо це стосується чоловіків. Тому зараз ми намагаємося частково перекрити брак кадрів персоналом жіночої статі, проводимо відповідне навчання, але є певні види робіт, де така заміна неможлива. Один із прикладів - спеціальність "апаратник змішування". Такий фахівець переміщує цехом біни (спеціальні ємності) із сировиною/напівпродуктом вагою 750 кг і більше", - пояснила вона.

Кондрашихіна зазначила, що наразі найбільший дефіцит компанія відчуває за інженерними та робітничо-технічними спеціальностями, які, як правило, закривалися кандидатами-чоловіками.

"Не вистачає комплектувальників, вантажників, електрозварювальників, слюсарів-ремонтників, водіїв вантажних автомобілів, інженерів. На ринку праці на сьогодні практично немає жінок за цими спеціальностями, але саме ці професії зараз затребувані як в армії, так і на виробництві", - сказала вона.

HR-директорка уточнила, що наразі в компанії мобілізовано 87 співробітників, переважно виробничих спеціальностей, таких як, зокрема, апаратник приготування ліків, технік-технолог, інженер з вентиляції, механік, оператор котелень.

Для мобілізованих компанія купує все необхідне обладнання, зокрема дрони, автомобілі, засоби індивідуального захисту, засоби зв'язку. Крім того, "Фармак" впровадив програму підтримки мобілізованих і ветеранів: мобілізовані співробітники гарантовано зберігають робоче місце, їм виплачується середня заробітна плата, надається можливість користуватися медстраховкою під час служби в ЗСУ, а також юридичною підтримкою.

Водночас для демобілізованих співробітників програма підтримки включає в себе додаткові оплачувані дні під час адаптації, отримання довідок та інших документів, юридичну підтримку, можливість проходити медичне обстеження, отримати санаторно-курортне лікування, психологічну підтримку в рамках програми корпоративного медичного страхування. У період адаптації, який триває три місяці, демобілізовані можуть працювати за гнучким графіком.

До теперішнього часу 10 співробітників компанії вже демобілізовані, у разі необхідності їм допомагають у реабілітації та лікуванні.

При цьому у "Фармаку" є певна частка заброньованих співробітників. "Це ключові співробітники, без яких безперебійна робота підприємства була б неможлива", - сказала вона, додавши, що також є випадки відмови в бронюванні через неправильно оформлені військово-облікові документи.

"Фармак" - лідер фармринку України в грошовому вираженні. Виробляє лікарські засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Серед основних напрямків - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно компанія виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів. Наразі в розробці перебуває близько 100 лікарських засобів. Продукцію "Фармак" експортують до понад 50 країн світу, серед них - Франція, Швейцарія, Німеччина, Велика Британія, Мексика, Австралія, Гонконг, В'єтнам, ОАЕ тощо.