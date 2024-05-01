Економіка

19:08 01.05.2024

У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

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У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

Від початку повномасштабного вторгнення до Збройних сил України мобілізовано кожного шостого працівника "Метінвесту", або 15% персоналу; наразі з війни вже повернулося близько 1,5 тис. співробітників, а до роботи приступили понад 500 осіб.

Як повідомив директор департаменту корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко під час форуму "Практика", присвяченого поверненню ветеранів на цивільний ринок праці, компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих. "Метінвест" розраховує на ветеранів: у компанії відкрито 4 тисячі вакансій переважно чоловічих спеціальностей з металургії та гірничої справи.

За словами Давиденка, у "Метінвесті" вважають, що ветерани потребують такого ж ставлення, як і інші працівники, щоб об'єднувати, а не розмежовувати колектив. "І для цього ми працюємо з персоналом з приводу того, як взаємодіяти і спілкуватися. Ми створили навчальні курси та відкриті лекції. Базові принципи взаємодії дуже відкриті, вони знімають 80% гострих питань, що стосуються ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) або інших розладів", - зазначив Давиденко. Крім того, компанія створює ветеранські хаби в містах присутності - це дає змогу ветеранам бути собою і спілкуватися з однодумцями.

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Теги: #метінвест #мобілізіція

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