Політика

12:40 07.02.2024

Рада звільнила Буглака з посади члена ЦВК - нардеп Железняк

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Рада звільнила Буглака з посади члена ЦВК - нардеп Железняк

Верховна Рада звільнила Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10327 підтримали 300 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Буглак був народним депутатом VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка" і членом однойменної фракції. З 2019 року - член ЦВК, призначений за квотою фракції "Європейська солідарність".

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Буглака. 11 грудня представники комітету зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10327, згідно з яким пропонують достроково припинити повноваження Буглака.

Згідно зі статтею 6 закону "Про Центральну виборчу комісію", Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів ЦВК за поданням президента України.

Раніше проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) у своєму журналістському розслідуванні інформував про те, що за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Буглак виїхав з України і відтоді не повертався, мешкаючи з сім'єю в американському штаті Флорида поблизу Маямі, та впродовж усього 2022 року отримував зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували 1,5 млн грн, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.

 

Теги: #рада #цвк #буглак

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