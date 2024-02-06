ВР може звільнити Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки у вівторок - нардеп

Верховна Рада може розглянути постанову про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Не повірите, але постанову №10391 про звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету по обороні виносять на сьогодні на голосування", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Він уточнив, що це питання стоїть 27-м пунктом у порядку денному засідання.

Як повідомлялося, проєкт постанови №10391 про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки група нардепів зареєструвала 6 січня.