Політика

10:33 06.02.2024

ЄС своїми рішеннями щодо Ukraine Facility підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шмигаль

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ЄС своїми рішеннями щодо Ukraine Facility підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Європейський Союз своїми рішеннями за програмою Ukraine Facility підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Європейський парламент і Рада ЄС досягли політичної угоди щодо створення програми Ukraine Facility. Це ще один важливий крок до затвердження ініціативи. В межах цього фінансового інструменту Україна отримає 50 млрд євро протягом чотирьох років", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Європейський Союз укотре довів, що єдиний у своїй непохитній підтримці України в боротьбі з російською агресією.

"ЄС демонструє свою важливу роль у відновленні та модернізації. І підтверджує, що підтримуватиме нашу країну стільки, скільки буде потрібно", - підсумував він.

Як повідомлялося, Рада ЄС і Європарламент оголосили в ніч на вівторок, що погодили новий механізм підтримки України на 50 млрд євро на період 2024-2027 років.

 

Теги: #шмигаль

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