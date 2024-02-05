Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Президенти Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та Росії Володимир Путін обговорять новий механізм, який дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Піддаються спроби знайти "нові методи" транспортування українського зерна на світові ринки, повідомив Фідан в інтерв'ю приватному телеканалу A Haber", - цитує видання Reuters слова глави турецького МЗС.

За його словами, попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер стало видно, що є можливість використати інший механізм.

"Зараз робляться зусилля щодо конкретизації цієї можливості", - сказав Фідан, додавши, що Ердоган порушить це питання під час зустрічі з Путіним у Туреччині.

Видання зазначає, що очікується візит Путіна до Туреччини 12 лютого для зустрічі з Ердоганом, і це буде перша його поїздка до турецького президента після вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.