Єрмак обговорив із Салліваном поточну ситуацію на фронті

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої сторони, зокрема, обговорили поточну ситуацію на фронті.

"У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном", - повідомляє пресслужба глави української держави в п'ятницю вранці.

Зазначається, що під час розмови глава ОП наголосив на результативності своєї нещодавньої зустрічі із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд і заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві.

"Співрозмовники також обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню. У цьому контексті було розглянуто актуальні потреби української армії", - наголошується в повідомленні.

Єрмак також наголосив, що потреба в посиленні української системи ППО залишається надзвичайно гострою, оскільки населені пункти України щодня і вночі потерпають від російських повітряних атак.

У свою чергу Салліван привітав Україну і всю команду президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення макрофінансової допомоги в розмірі €50 млрд у межах програми Ukraine Facility.

"Він зазначив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки веде активний діалог із конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України", - наголошується в повідомленні.

Очільник ОП подякував Саллівану, усій команді президента США Джо Байдена, обом палатам і партіям Конгресу США та всьому американському народу за "постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться за свободу й демократію у Європі".