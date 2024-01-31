Порошенко сподівається, що рішення саміту ЄС мінімізує ризики для України

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко висловив стриманий оптимізм, що рішення позачергового саміту ЄС 1 лютого буде ухвалене в такий спосіб, що мінімізує ризики для України, повідомляють на сайті політсили в середу.

"Серед пріоритетних питань є пакет в 50 мільярдів, які і окремі країни-скептики, і наші опоненти хотіли заблокувати. Для нас принциповим був об’єднаний голос України, де ми всі стверджували, що це рішення треба прийняти вже і зараз... Найбільш бажаний для нас варіант - це коли 50 мільярдів євро до 2027 року будуть прийняті без будь-яких додаткових обговорень. Другий варіант - сума в 50 мільярдів розділяється на декілька траншів. Але виділення кожного наступного траншу, нехай і після відповідних звітів і оцінок, не буде потребувати голосування. Для того, щоб не дати нікому скористатися правом вето", - сказав Порошенко журналістам у Брюсселі, де провів десятки зустрічей із керівниками Євросоюзу і НАТО.

"Ми дуже сподіваємося на цей варіант, для того, щоб не допустити змогу кожен рік фактично підвісити це рішення. Саме на це були спрямовані наші численні зустрічі, які відбулися протягом двох днів. Зокрема і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - розповів він.

Політик виділив також зустрічі з двома єврокомісарами, представниками Угорщини та Словаччини. "Перша - з віцепрезидентом Єврокомісії паном Шевчовичем, якого я знаю ще з часів його комісарства по енергетиці. Він представляє Словаччину, яку чомусь усі виставляють як країну-скептика. І друга - це зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї, який представляє Угорщину. Ми мали підготувати завтрашнє засідання для того, щоб принципове рішення про 50 мільярдів було ухвалено", - сказав Порошенко.