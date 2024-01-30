Політика

18:12 30.01.2024

Єрмак і Расмуссен оголосили про створення робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України

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Єрмак і Расмуссен оголосили про створення робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Голова Офісу президент України Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен оголосили у вівторок у Києві про створення робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції.

"Її метою насамперед є робота з країнами-членами НАТО, з експертним середовищем, з політичним середовищем, щоб побудувати атмосферу, яка допомогла б нашому шляху в НАТО", - сказав на брифінгу в Києві Єрмак.

За його словами, до групи увійшли, зокрема, колишня президентка Литви Даля Грибаускайте, колишній президент Польщі Александр Квасневський, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, співголова Комітету зовнішньої політики та оборони парламенту Німеччини Пітер Макей, Курт Волкер.

"Ми маємо амбітний план, який стосується Вашингтонського саміту НАТО і кроків, які привели б нас до повноцінного членства", - зазначив Єрмак.

Попереду, сказав Єрмак, "багато міжнародних платформ, конференцій, Мюнхенська конференція і багато інших. Безумовно, ми використовуватимемо всі ці майданчики для того, щоб представляти нашу позицію для того, щоб питання майбутнього членства України в НАТО стало топовою темою".

"Я з нетерпінням чекаю можливості відновити нашу співпрацю в новій міжнародній робочій групі, яка зосередиться на майбутніх заходах безпеки для України", - сказав Фог Расмуссен.

"На сьогоднішній зустрічі з президентом Зеленським я був радий прийняти його пропозицію стати співголовою разом з Андрієм Єрмаком цієї нової міжнародної робочої групи", - зазначив він.

За словами Расмуссена, він "радий зробити свій внесок у роботу нової робочої групи, яка зосередиться на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні".

"На саміті у Вільнюсі лідери НАТО заявили, що запрошення Україні вступити до Альянсу буде поширено, коли будуть виконані умови. Тепер питання: які умови? Про що ми говоримо? І саме цим займатиметься робоча група", - сказав він.

"Питання в тому, як запрошення України вступити до НАТО може бути використане як інструмент, щоб дати Путіну стимул зупинити війну? І саме це розглядатиме Міжнародна робоча група, щоб ми могли сказати, що це запрошення прокладає шлях до миру", - заявив також він.

Теги: #нато #расмуссен #робоча_група

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