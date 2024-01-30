Політика

17:27 30.01.2024

Макрон закликав Європу бути готовою узяти на себе провідну роль у підтримці України в разі скорочення допомоги США

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Макрон закликав Європу бути готовою узяти на себе провідну роль у підтримці України в разі скорочення допомоги США

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок закликав країни Європи бути готовими повною мірою підтримати Україну в разі, якщо США скоротять допомогу Києву або припинять її.

"Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні", - сказав Макрон, виступаючи в Стокгольмі з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері", - зазначив французький президент.

Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.

Раніше в січні представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не працює над новими пакетами військової допомоги Україні.

"Попередній пакет допомоги в сфері безпеки схвалили 27 грудня. (...) І він був останнім. Прямо зараз у роботі немає нового пакета допомоги, і немає жодного запланованого анонсу нової допомоги або поставок", - сказав Кірбі на брифінгу.

Теги: #європа #макрон

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