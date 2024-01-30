Буданов і Джапарова зустрілися з послом Японії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провели робочу зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Японія - один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною москвою. Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів", - ідеться в повідомленні розвідки в телеграм-каналі.