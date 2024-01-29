Угорщина готова примножити свої зусилля для настання миру в Україні - Сіярто

Угорщина готова примножити свої зусилля для настання миру в Україні й надалі надаватиме їй гуманітарну підтримку, заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

"В Україні, у нашого сусіда, майже два роки йде війна. Точка зору Угорщини протягом цих двох років була завжди однозначною - ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якнайшвидше настав мир", - заявив Сіярто під час пресконференції з главами МЗС України та Офісу президента.

Він також розповів, як після прибуття до Ужгорода спільно з українським колегою відвідав цвинтар, де поховані загиблі за час війни захисники України.

"Ми вшанували загиблих під час війни героїв. Це теж підкреслює, що ми маємо і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність (настання - ІФ-У) миру. Ми повинні примножити свої зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі. Угорщина готова докладати зусиль, бо ми знаємо, що врятувати життя людей можна лише під час миру", - наголосив Сіярто.

Глава МЗС Угорщини також запевнив, що країна й далі надаватиме Україні гуманітарну підтримку.

"За останні два роки ми виконуємо найбільшу гуманітарну акцію в історії Угорщини (в якості допомоги Україні - ІФ-У)", - зазначив він.

"Наша гуманітарна допомога охопила понад 1,5 млн сімей у 20 регіонах України. Ми підтримуємо лікарні, школи, відновлюємо їх. Ми надаємо допомогу як у сфері освіти, так і охорони здоров'я. Так це буде і далі", - підсумував він.