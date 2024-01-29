Політика

19:00 29.01.2024

Україна та Угорщина зробили потужний крок до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

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Україна та Угорщина зробили потужний крок до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Україна та Угорщина зробили потужний крок до зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Віктора Орбана, сказав на брифінгу в Ужгороді в понеділок глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини та президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі", - сказав він.

"Безумовно, ми зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і справді відкрила нову сторінку в наших відносинах", - зазначив глава Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що "про дату конкретну ми сьогодні не говорили, але ми висловили інтерес обох сторін, щоб така зустріч відбулася якнайшвидше".

"Ми точно єдині в тому, що нікому не дамо навіть можливості думати про те, що сусідські держави можуть бути не в добросусідських відносинах", - наголосив Єрмак.

Теги: #угорщина #єрмак

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