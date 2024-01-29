Угорщина просить повернути своїй меншині права, які вона мала до 2015 року - Сіярто після переговорів в Ужгороді

Угорщина хоче повернути своїй меншині всі ті права, які вони мала до 2015 року, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Але маємо прохання, може, це й занадто, і ви вважатимете, що я неввічливий, - але ми просимо повернути угорській меншині всі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу наголосити, що Угорщина нічого більше не просить: ми не просимо більше, ніж те, що було до 2015 року. Тобто є прохання повернути саме ці права", - сказав Сіярто на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді в понеділок.

Окремо глава МЗС наголосив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

"В Україні, у нашого сусіда, майже два роки триває війна. Точка зору Угорщини протягом цих двох років завжди однозначна: ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб по сусідству з нами скоріше настав мир", - сказав Сіярто.

За його словами, потрібно більше говорити про необхідність миру, і необхідно примножити зусилля, щоб в Україні люди могли жити в мирі.

"Угорщина готова докладати зусиль, бо ми знаємо, що врятувати життя людей можна лише в час миру", - додав Сійярто.

Він нагадав, що Угорщина прийняла понад 1 мільйон біженців з України і змогла допомогти пів мільйону сімей різною гуманітарною допомогою. Також міністр зазначив, що Угорщина підтримує відновлення шкіл і лікарень.

Як повідомлялося, 29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори в Ужгороді.