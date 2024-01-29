Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає свою посаду

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що залишає свою посаду.

Про свою відставку прем'єр повідомив на брифінгу в Тбілісі в понеділок.

За словами Гарібашвілі, рішення ухвалили на політраді партії "Грузинська мрія". На з'їзді 1 лютого про це рішення буде оголошено офіційно.

"Ми ухвалили це рішення разом із нашою командою. Я пишаюся успіхами, досягнутими разом із командою. Однією з найважливіших складових нашої політичної команди є внутрішня демократія, заснована на принципі ротації, тому й іншим необхідно надати можливість проявити себе", - сказав Гарібашвілі.

Він повідомив, що восени в Грузії відбудуться парламентські вибори і, зважаючи на цю політичну ситуацію, отримав від політради "Грузинської мрії" пропозицію обійняти посаду голови партії.

"Дуже важливо, щоб новий прем'єр-міністр вчасно сформував новий уряд, якому я бажаю успіху", - сказав Гарібашвілі.

Раніше в грузинських ЗМІ з'явилася інформація, що посаду прем'єр-міністра обійме чинний голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.