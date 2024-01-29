Політика

15:39 29.01.2024

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає свою посаду

1 хв читати
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає свою посаду

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що залишає свою посаду.

Про свою відставку прем'єр повідомив на брифінгу в Тбілісі в понеділок.

За словами Гарібашвілі, рішення ухвалили на політраді партії "Грузинська мрія". На з'їзді 1 лютого про це рішення буде оголошено офіційно.

"Ми ухвалили це рішення разом із нашою командою. Я пишаюся успіхами, досягнутими разом із командою. Однією з найважливіших складових нашої політичної команди є внутрішня демократія, заснована на принципі ротації, тому й іншим необхідно надати можливість проявити себе", - сказав Гарібашвілі.

Він повідомив, що восени в Грузії відбудуться парламентські вибори і, зважаючи на цю політичну ситуацію, отримав від політради "Грузинської мрії" пропозицію обійняти посаду голови партії.

"Дуже важливо, щоб новий прем'єр-міністр вчасно сформував новий уряд, якому я бажаю успіху", - сказав Гарібашвілі.

Раніше в грузинських ЗМІ з'явилася інформація, що посаду прем'єр-міністра обійме чинний голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

Теги: #грузія #гарібашвілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 04.01.2024
Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

23:56 14.12.2023
Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

20:12 08.11.2023
Грузинська президентка ініціює збір підписів до голів європейських країн під петицією про надання Грузії статусу кандидата в ЄС

Грузинська президентка ініціює збір підписів до голів європейських країн під петицією про надання Грузії статусу кандидата в ЄС

20:08 17.10.2023
У Грузії спільне грузинсько-польське підприємство до кінця року випустить перші бойові й розвідувальні БПЛА

У Грузії спільне грузинсько-польське підприємство до кінця року випустить перші бойові й розвідувальні БПЛА

18:37 18.09.2023
Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

21:26 27.08.2023
Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області

Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області

19:32 25.08.2023
На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

23:35 23.08.2023
Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

07:03 21.08.2023
До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

07:22 09.08.2023
США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардепи хочуть створити тимчасову спецкомісію ВР щодо Києва

Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо РФ - комюніке

Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

ОСТАННЄ

Нардепи хочуть створити тимчасову спецкомісію ВР щодо Києва

Рада ЄС продовжила економічні санкції щодо РФ - комюніке

В Україні найкраще ставляться до поляків, канадців, американців і українців, зокрема російськомовних, найгірше - до росіян і білорусів - соцопитування КМІС

Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

ФРН також призупиняє виділення коштів у фонд БАПОР

Кубраков задекларував майже 22 млн грн доходів за 2023 рік

Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

У Фінляндії проходять президентські вибори, усі кандидати виступають за жорсткий курс щодо Росії

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА