В Україні найкраще ставляться до поляків, канадців, американців і українців, зокрема російськомовних, найгірше - до росіян і білорусів - соцопитування КМІС

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні до українців і поляків, потім - до канадців і американців, а потім ідуть німці, французи та євреї, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) "Міжетнічні упередження в Україні", проведеного в жовтні 2023 року.

Респонденти також демонструють низький рівень упереджень до російськомовних українців, однак за рік, з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року, ставлення до них дещо погіршилося.

Найвищий в Україні рівень упереджень до росіян і білорусів, які проживають у РФ і Білорусі відповідно. Також високий рівень упереджень до росіян, котрі проживають в Україні.

Рівень етнічних упереджень розраховувався за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса - для кожної етнічної групи зі списку респонденти мають відповісти, наскільки близьку соціальну дистанцію вони готові допустити з представниками кожної з груп - від 1 (згоден допустити як члена сім'ї) до 7 (не пускав би у свою країну). Рівень упереджень розраховувався як середній показник для кожної етнічної групи.

Для україномовних українців цей показник становив 2,03, для поляків, російськомовних українців, канадців, американців, німців, французів, євреїв з України - від 2,93 до 3,39, для росіян з РФ - 6,38.

Водночас у результатах опитування відзначається невисокий загальний рівень ксенофобії в Україні (середня соціальна дистанція до 13 етнічних груп). "Рівень ксенофобії в Україні зростав із деякими коливаннями з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період із 3,5 до 4,3 бала. З 2008 по 2013 рік індекс знизився до 4,0 бала. Далі індекс ксенофобії коливається навколо цього значення, у жовтні 2022 р. він фактично дорівнював 4, зараз трохи знизився до 3,7. Цей рівень не є високим", - ідеться в результатах дослідження.

Зазначається, що з 2021 по 2022 рік рівень ксенофобії дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів, а з жовтня 2022 по жовтень 2023 року дещо знизився через поліпшення ставлення до союзників (канадців, американців, німців і французів). При цьому 2013 року ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 1010 повнолітніх респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% - для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.