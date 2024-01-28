Політика

19:37 28.01.2024

Кубраков задекларував майже 22 млн грн доходів за 2023 рік

1 хв читати
Кубраков задекларував майже 22 млн грн доходів за 2023 рік

Віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вказав 21 млн 971 тис. 678 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, 2023 року його заробітна плата становила 974 528 грн, банківські відсотки - 1 308 900 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 19 688 250 грн, а його дружина за минулий рік задекларувала 82 874 грн доходів.

Також Кубраков вказав у декларації 23,7 млн грн і $3,8 тис. на банківських рахунках, 20,5 тис. грн, $31,5 тис. і EUR70 тис. готівкових коштів, а його дружина - 3,4 млн грн на банківських рахунках.

Віцепрем'єр володіє квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із родиною за усною домовленістю будинком (263,1 кв. м) і земельною ділянкою (1 тис. кв. м) у Києві. Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 року випуску.

Як повідомлялося, Кубраков задекларував 1,5 млн грн доходів за 2019 рік, 2,2 млн грн доходів за 2020 рік, 12,1 млн грн доходів за 2021 рік і 11,5 млн грн за 2022 рік.

Теги: #декларація #кубраков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 28.01.2024
Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

21:12 27.01.2024
Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

Ляшко задекларував 764 тис. грн доходів за 2021 рік і 983 тис. грн доходів за 2022 рік

11:43 20.01.2024
Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

11:24 20.01.2024
Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

13:25 31.12.2023
Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

11:09 21.12.2023
Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

16:57 12.12.2023
Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

Дружина нардепа Бойка зберігає рублі та золото в російському банку - декларація

15:19 11.12.2023
Зарплата Арахамії за 2022 р. становила менше ніж пів мільйона грн, дохід дружини від підприємництва - учетверо більший

Зарплата Арахамії за 2022 р. становила менше ніж пів мільйона грн, дохід дружини від підприємництва - учетверо більший

14:35 11.12.2023
Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

Блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершено - Кубраков

13:03 11.12.2023
Глава МЗС Кулеба задекларував 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,3 млн грн доходів за 2022 рік

Глава МЗС Кулеба задекларував 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,3 млн грн доходів за 2022 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Україна й Данія розпочнуть переговори щодо зобов'язань у безпековій сфері - МЗС

Попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facility - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський про міжнародну комунікацію: За підсумками нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою

ФРН також призупиняє виділення коштів у фонд БАПОР

Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

У Фінляндії проходять президентські вибори, усі кандидати виступають за жорсткий курс щодо Росії

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

У ВР розробляють нову концепцію бронювання - голова економічного комітету

Кулеба обговорив із данським колегою залучення бізнесу в Україну, скоординували кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО

Україна й Данія розпочнуть переговори щодо зобов'язань у безпековій сфері - МЗС

Посол Великої Британії провів зустріч із керівниками НАБУ і САП

Попередньо всі 27 держав-членів ЄС погодилися підтримати Ukraine Facility - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА