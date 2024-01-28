У Фінляндії проходять президентські вибори, усі кандидати виступають за жорсткий курс щодо Росії

У Фінляндії відбуваються президентські вибори, на посаду президента претендують 9 кандидатів, усі вони виступають за жорсткі відносини з Росією, повідомляють західні ЗМІ.

"Близько 4,5 млн громадян мають право голосувати за нового главу держави Фінляндії з дев'яти кандидатів - шести чоловіків і трьох жінок. Вони обирають наступника надзвичайно популярного президента Саулі Нііністьо, другий шестирічний термін якого закінчується в березні. Він не має права на переобрання", - пише AP News.

Очікується, що жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі голосування в неділю, що підштовхує перегони до другого туру в лютому.

За даними AP News, нещодавні опитування показують, що провідними претендентами є колишній прем'єр-міністр Александр Стубб, 55 років, і колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, 65 років.

Водночас, повідомляє DW, напередодні президентських виборів міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна добре підготовлена на випадок втручання Росії в цей процес. За її словами, не було виявлено якихось спроб втручань або маніпуляцій.

"Фінське населення дуже стійке, наголосила міністр, заявивши: "Ми не дозволимо нікому ззовні що-небудь диктувати нам". Усі фаворити президентських перегонів виступають за жорсткий курс щодо Росії", - констатується в публікації DW.

Фінляндія з початком російського вторгнення в Україну залишила традиційну політику нейтралітету і балансу між Сходом і Заходом. У 2023 році вона приєдналася до НАТО, ухвалила рішення про розміщення американського контингенту.