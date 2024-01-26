Політика

11:19 26.01.2024

"Євросолідарність" пропонує максимально синхронізувати санкційну політику України з міжнародною

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"Євросолідарність" пропонує максимально синхронізувати санкційну політику України з міжнародною

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді максимально синхронізувати санкційну політику України проти держави-агресора з аналогічною політикою її міжнародних партнерів.

Відповідний законопроєкт №10434 про внесення змін до закону "Про санкції" щодо синхронізації застосування санкцій Україною та міжнародним співтовариством зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Мета законопроєкту - посилення ефективності санкційної політики України. Автори законопроєкту пропонують розширити перелік підстав для застосування Україною санкцій, додавши до них рішення уповноважених органів Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії.

Проєкт закону також передбачає правовий механізм синхронізації Україною санкцій з її міжнародними партнерами. Так, законопроєкт пропонує зобов'язати Кабінет Міністрів у триденний термін вносити на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування нових санкцій проти держави-агресора, іноземної юридичної особи, яка перебуває під контролем держави-агресора, або фізичної особи, які становлять реальні та/або потенційні загрози національним інтересам України у разі ухвалення відповідних рішень або регламенту Радою Європейського Союзу, уповноваженими органами Великої Британії та Північної Ірландії, США, Канади та Японії.

Законопроєкт також пропонує зобов'язати український уряд у тижневий термін із дня набуття чинності цим законом внести на розгляд РНБО пропозицію щодо приєднання України до всіх санкцій, чинних на момент набуття чинності цим законом, що були запроваджені на основі рішень чи регламенту Ради Європейського Союзу, уповноважених органів Великої Британії та Північної Ірландії, США, Канади та Японії.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ірина Геращенко.

Теги: #санкції #законопроєкт #євросолідарність

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