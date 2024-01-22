Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

Президент України Володимир Зеленський назвав логістику, агропромисловий комплекс, спільне виробництво зброї, кібербезпеку, розвиток освіти та історико-культурний напрями перспективними галузями польсько-української співпраці.

"Я вважаю, що там, де є складнощі, за нормальних відносин і поваги одне до одного можуть настати і спільні перемоги - логістика, агропромисловий комплекс, який дуже швидко розвивається в Україні. Плюс технології, сільське господарство можуть бути спільними перемогами", - сказав він під час спільного з прем'єром Польщі Дональдом Туском спілкування з українськими студентами.

За його словами, як і раніше, залишається такий виклик, як Росія, і ризик, як Білорусь.

"Це свідчить про те, що ми можемо розвиватися в кібербезпеці, загалом - у безпеці, а також у спільному виробництві зброї. Не потрібно боятися цього, потрібно навпаки мати технології, щоб бути сильнішими і захищати себе. Їх навіть іноді не обов'язково використовувати. Технології боїться ворог, боїться, що ти можеш її використати", - сказав Зеленський.

На думку президента України, також варто звернути увагу на освіту та розвиток історико-культурного напряму.

"Якщо, знову-таки, підходити з повагою, то має місце розвиток такого напряму, історико-культурного напряму. Він дуже важливий. Ми мало звертаємо уваги на культуру, а це важливо. У нас не тільки спільні цінності, а й дуже схожа ментальність. І книги, і кіно, і музика, і креативні індустрії. На цей напрям ми іноді не звертаємо уваги, а потім запитуємо, а що робити з російськими інформаційними фейками та наративами", - зауважив Зеленський.

Зі свого боку, як зауважив Дональд Туск, Польща має вирішити серйозний логістичний виклик у ситуації, коли кілька тисяч українських дітей не здобувають освіти.

"Багато батьків, які тимчасово опинилися з різних причин у Польщі, хочуть їхати далі, або думають, що повернуться в Україну, не посилають дітей до школи. Так що ми в Польщі замислюємося, що робити, щоб діти не втрачали навчання", - сказав він.

Він також зазначив, що не бачить жодних меж і лімітів у спільному розвитку з Україною військово-промислового комплексу.

Крім того, як додав Туск, одним із пріоритетних напрямів співпраці Польщі та України стане енергетика.

"Тут є майже виняткові спільні інтереси. І ці інтереси буде перетворено на дуже конкретні спільні інвестиції", - заявив він.

Як резюмував польський прем'єр, "якщо ми зуміємо, а ми обидва зуміємо розмовляти, вирішувати проблеми, які можна вирішити, якщо ми підходимо до них із доброю волею, немає такої галузі сектору, де Україна і Польща не знайшли б спільної мови, інтересу і політики".