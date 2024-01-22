Політика

14:49 22.01.2024

Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

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Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивними переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

"Сьогодні з паном премʼєр-міністром Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин", - написав президент України в понеділок у телеграм-каналі.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - зазначив він.

"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" - написав також Зеленський.

"Я просто хотів привітати вас у цей особливий день, дуже символічний для нас день, і ми вдячні за те, що Польща, ваше суспільство, завжди була поруч із українцями з перших днів повномасштабної війни", - сказав Зеленський.

У понеділок в Україні відзначають День Соборності.

"Для мене було абсолютно очевидним і природним, що я маю спершу відвідати Київ у своїй новій ролі прем'єр-міністра Польщі, з багатьох причин, а не лише через нашу солідарність і дружбу", - сказав Туск.

"Це теж моя роль сьогодні тут, у Києві, у Європі, у моїй країні, пояснити всім людям і всім лідерам, що весь вільний світ має допомагати Україні в усіх аспектах, тому що це наш спільний інтерес, а не лише моральний обов'язок", - додав він.

Теги: #польша #туск #зеленський

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