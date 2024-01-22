Політика

14:10 22.01.2024

Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

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Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

Запорука перемоги України над ворогом – в єднанні, заявив у привітанні до Дня Соборності України мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України – свято, яке символізує важливий момент в історії нашої країни, коли різні частини України об'єднались у єдину державу. І сьогодні, в такий драматичний для країни час, ми повинні усвідомлювати: щоб бути сильними, ми повинні бути обʼєднаними. Бо тільки в єднанні - людей, зусиль, прагнень, - запорука перемоги над ворогом", - наголосив Віталій Кличко.

Він також віддав шану полеглим героям України.

"Це день, коли ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за єдність та самостійність України. І продовжує битися за її незалежність в холодних окопах під шквальним вогнем ворога. З Днем Соборності України! Слава Україні та її героям!" - зазначив Кличко.

 

Теги: #кличко #день_соборності

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