Зеленський у День Соборності: Україна єдина, бо сильна

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з 104-ю річницею з дня проголошення універсалу про об'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в соборну Україну.

"Дорогий народе! Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон", - йдеться у зверненні президента, розміщеному на сайті глави держави в неділю.

Зеленський наголосив, що для кожного українця не залишилося "чужих міст, сіл і вулиць", кожен населений пункт і є Україна, за яку сьогодні борються.

"В усій нашій Україні. Влітку. Восени. Взимку. Навесні. Все це ми захищаємо. Разом. І переможемо. Разом. І звуки перемоги почує вся Україна. Мої любі Закарпаття, Волинь, Поділля, Таврія, Сіверщина, Полісся, Наддніпрянщина, Галичина, Придніпров’я, Слобожанщина, Приазов’я, Буковина, Донбас і, звісно, Крим. Моя Україна. Наша Україна", - сказав глава держави.