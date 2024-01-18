Політика

12:58 18.01.2024

Глава МЗС Польщі про переговори України з РФ: Не бракує "кишенькових Чемберленів", готових пожертвувати чужою територією заради свого комфорту

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Глава МЗС Польщі про переговори України з РФ: Не бракує "кишенькових Чемберленів", готових пожертвувати чужою територією заради свого комфорту

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти схиляння України до перемовин із РФ, наголосивши, що тільки українці можуть ухвалювати таке рішення.

"Що стосується переговорів, дозвольте мені поділитися з вами одним із законів зовнішньої політики Сікорського. Ніколи не бракує кишенькових Чемберленів, готових пожертвувати чужою землею чи свободою заради власного спокою. І нам не варто цього робити. Я використовую ризиковане порівняння, але якщо жінку ґвалтують, не найкращий час сказати їй: не загострюйте ситуацію і домовляйтеся. Ви маєте прийти їй на допомогу", - сказав він на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер.

Міністр нагадав про ситуацію на окупованих РФ українських територіях, де громадян України піддають тортурам і крадуть українських дітей.

"Це жертви, які приносить Україна, а не ми. І тому тільки Україна має ухвалювати ці рішення (про переговори - ІФ-У)", - наголосив Сікорський. 

Теги: #переговори #сікорський

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