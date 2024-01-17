Бундестаг відхилив законопроект про передачу Україні ракет Taurus через порушення та спроби використати його як піар

Німецький парламент Бундестаг відхилив законопроект про передачу Україні ракет "Taurus" через низку порушень та спроби використати його як партійний піар, повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов (фракція "Слуга народу").

"Зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу щодо новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Таурус. Все виявилося простіше", - написав він у фейсбуці.

Зокрема, це був окремий законопроект щодо частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.

Чернєв повідомив, що законопроект був відхилений не по суті, а через порушення процедури та спроби використати це для вузькопартійного піару.

Водночас, за словами Черньова, план внести на розгляд Бундестагу загальний законопроект усіх фракцій залишається чинним.

"Швидше за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Отже, підготовка до "штурму" офісу Шольця триває", - підсумував депутат.

Як повідомлялося, Бундестаг на голосуванні в середу, 17 січня, не підтримав проект резолюції про передачу Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє Der Spiegel.