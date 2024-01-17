Президент України Володимир Зеленський заявив про неприпустимість тиску на журналістів у державі.

"Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "за фактом стеження за журналістами (Bigus.info - ІФ-У) Служба безпеки України розпочала розслідування та встановить усі обставини".

Раніше в мережі було розміщено відео з новорічного корпоративу програми Bigus.info, на якому, ймовірно, були зняті факти вживання наркотичних засобів.

Зеленський також повідомив, що провів у середу нараду з правоохоронними органами, на якій був присутній голова СБУ Василь Малюк.

"Основна доповідь – протидія колаборантам та знищення логістики ворога", - сказав глава держави.