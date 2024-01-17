Політика

15:25 17.01.2024

Оборонний комітет Ради планує розглянути питання про відсторонення Безуглої також із посади голови підкомітету з демконтролю - нардеп Фріз

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Оборонний комітет Ради планує розглянути питання про відсторонення Безуглої також із посади голови підкомітету з демконтролю - нардеп Фріз

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує на найближчому засіданні розглянути питання щодо відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади голови підкомітету з питань демократичного громадського нагляду і контролю, повідомила член фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Порушила питання про внесення до порядку денного засідання (комітету з питань нацбезпеки - ІФ-У) - відсторонення Мар'яни Безуглої з посади голови підкомітету з питань демконтролю. Голова [комітету Олександр Завітневич] запропонував розглянути його на найближчому засіданні офлайн. Тож рішення комітету незабаром буде. Напевно. Яким саме - подивимося разом", - написала Фріз на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, 8 січня комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту шляхом голосування ухвалити рішення щодо проєкту постанови №10391 про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.

Перед цим, 5 січня, комітет із нацбезпеки на своєму засіданні рекомендував ВР відкликати Безуглу з цієї посади "у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".

Спікер Руслан Стефанчук 10 січня достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої.

Того самого дня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він заявив, що Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої тільки після відповідного рішення погоджувальної ради голів депутатських фракцій і груп.

Безугла обіймає посаду заступника голови комітету з 29 серпня 2019 року.

 

Теги: #рада #фріз #безугла

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