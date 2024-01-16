Кличко заявляє про утиски незалежних ЗМІ та журналістів в Україні: Це знищує репутацію країни, яка бореться проти авторитаризму і варварства

Україна, незважаючи на війну, не має втратити демократичних завоювань, таких як свобода слова, дотримання прав людини і децентралізація влади, йдеться в заяві мера Києва, голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

"На жаль, те, що відбувається сьогодні, руйнує єдність в державі, знищує демократичні принципи, шкодить іміджу України. Утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії. Наступ на місцеве самоврядування. Потоки брехні і маніпуляцій, що ллються з анонімних провладних телеграм-каналів. Все це знищує репутацію України, яка бореться в кривавій війні за своє демократичне майбутнє. Бореться проти авторитаризму та варварства", - написав Кличко в телеграмі у вівторок.

Він наголосив, що незалежні ЗМІ та свобода слова є одними з основоположних принципів демократії.

"Правоохоронним органам нарешті треба припинити бігати й кошмарити за замовленнями влади неугодних їй політиків та підприємців, а розслідувати та встановити хто стоїть за провокаціями проти журналістів, хто замовляє та розповсюджує брехню. Хто не дає працювати бізнесу... І притягнути до відповідальності", - заявив мер української столиці.

За його словами, не можна "розпалювати пожежу всередині країни". "Поки наші захисники б’ються на фронті, в тилу мають тривати реформи і необхідні зміни, а не зворотний процес. Країна повинна працювати на перемогу, а не борсатися в болоті політичного протистояння", - зазначив Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/2765