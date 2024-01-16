Політика

16:07 16.01.2024

Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

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Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

 Ізраїль узяв участь у зустрічі радників із національної безпеки щодо Формули миру президента України Володимира Зеленського у швейцарському Давосі, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", - написав Бродський у телеграм-каналі.

 

Теги: #ізраїль #формула_миру

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