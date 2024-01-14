Політика

21:16 14.01.2024

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

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Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Українські ініціативи поступово стають глобальними, що підтверджує зустріч радників глав держав щодо Формули миру, яка відбулася в неділю в Давосі, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз представлені більше 80-ти держав та міжнародних організацій. І не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Своєю участю вони підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений для всіх на землі без винятків", - сказав він.

За словами Зеленського, "господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею й жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок – без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість – впевненість убивць – ми зараз усі разом зменшуємо".

"Сьогоднішня зустріч у Швейцарії продовжує роботу, яка відбувалась під час зустрічей на Мальті, в Саудівській Аравії, в Данії. Очікую на детальний звіт нашої команди, команди України – щодо дискусій, які відбулись", - сказав він.

Зеленський відзначив також початок переговорів щодо гарантій безпеки з Румунією.

"Сьогодні ж є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України – почали перемовини з Румунією. Це вже девʼята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави "Великої сімки" плюс Нідерланди, плюс Румунія. Буде більше", - сказав також він.

 

 

Теги: #давос #світ #порядок #відновлення #зеленський

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